Путин заявил, что российские семьи должны иметь возможность строить свои дома

Российским семьям нужно создать условия для возможности строить свои дома. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

— Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле, — сказал он. — Я прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные, а главное — доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.