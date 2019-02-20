Путин заявил, что российские семьи должны иметь возможность строить свои дома

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Путин заявил, что российские семьи должны иметь возможность строить свои дома

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Фото: © Pixabay

Российским семьям нужно создать условия для возможности строить свои дома. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

— Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле, — сказал он. — Я прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные, а главное — доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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