Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для лишившихся доходов граждан. Об этом он сказал во время Послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, отметив, что в жизни может случиться всё, в том числе потеря работы или тяжёлая болезнь.

— Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, — сказал он. — То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее.