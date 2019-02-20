Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для лишившихся доходов граждан

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Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для лишившихся доходов граждан

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для лишившихся доходов граждан. Об этом он сказал во время Послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, отметив, что в жизни может случиться всё, в том числе потеря работы или тяжёлая болезнь.

— Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, — сказал он. — То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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