Путин поручил пересчитать выплаты по пенсиям за первые месяцы этого года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у многих пенсионеров "прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал", и люди чувствуют себя обманутыми. Это связано с отменой доплаты к низким пенсиям из-за их повышения.

— Возникшую несправедливость, а это, безусловно, именно так и есть, нужно немедленно устранить, — сказал Путин.

Он поручил пересчитать пенсионные начисления этого года и "доплатить людям" деньги, которые они не получили.