Путин: На борьбу с онкологией будет направлено не менее триллиона рублей

На борьбу с онкологией в России будет направлено не менее триллиона рублей. Такую цифру озвучил президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию страны.

Деньги будут потрачены на организацию своевременного, эффективного и доступного лечения россиян, внедрение передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют пациентам побороть эту опасную болезнь.

— За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей, — подчеркнул российский лидер.

Сегодня в Гостином Дворе глава РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение президента к парламенту, где он выражает своё видение направлений развития государства на ближайшую перспективу.