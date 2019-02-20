Глава государства подчеркнул необходимость сформировать цивилизованную и безопасную систему переработки отходов.

Президент России Владимир Путин поручил рекультивировать все проблемные свалки до 2024 года. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

— В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. А за шесть лет — и все остальные, — сказал Путин. — При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9% до шестидесяти, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Кроме того, президент отметил необходимость предприятиям ЖКХ, энергетики и транспорта переходить на более чистые, экологические решения.