Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и правоохранительным органам в ближайшее время навести порядок на рынке микрокредитов. По его словам, нельзя отказывать людям в помощи только из-за неудачных жизненных обстоятельств.

— Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, — заявил российский лидер в ежегодном Послании Федеральному собранию.