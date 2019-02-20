Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования

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Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования

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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и правоохранительным органам в ближайшее время навести порядок на рынке микрокредитов. По его словам, нельзя отказывать людям в помощи только из-за неудачных жизненных обстоятельств.

— Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, — заявил российский лидер в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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