Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить по аналогии с программой "Земский доктор" программу поддержки сельских педагогов "Земский учитель". Об этом глава государства сказал в ходе Послания Федеральному собранию.

— Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", — сказал президент.

По ней педагоги, которые захотят работать в сельской местности, смогут получить миллион рублей.