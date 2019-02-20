Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить по аналогии с программой "Земский доктор" программу поддержки сельских педагогов "Земский учитель". Об этом глава государства сказал в ходе Послания Федеральному собранию.
— Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", — сказал президент.
По ней педагоги, которые захотят работать в сельской местности, смогут получить миллион рублей.
Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию.
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