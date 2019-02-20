Путин заявил, что закон о квотировании выбросов должен быть принят весной

В ходе Послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять в весеннюю сессию Госдумы закон о квотировании выбросов.

— Весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект, и аргументы мне хорошо известны — сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может, — подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что при принятии подобных решений необходимо руководствоваться не корпоративными интересами или интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами российского народа.