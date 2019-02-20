Путин: Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг

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Путин: Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России впервые в истории резервы страны "полностью покрывают внешний долг". Об этом он сказал в ходе Послания Федеральному собранию.

— У нас мощная финансовая подушка безопасности, — добавил Путин.

Сегодня российский лидер выступает с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение президента к парламенту, на котором он выражает своё видение направлений развития страны.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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