Путин: Бизнес не должен постоянно "ходить под статьёй"

Президент России Владимир Путин потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.

— Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства, — сказал президент. — Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания.

Путин отметил, что уже обращал на это внимание раньше, однако ситуация почти не изменилась. По словам главы государства, 45% дел, возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда.

— Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как и по непонятным соображениям, — заключил президент, добавив, что каждый развалившийся бизнес оставляет в среднем 130 безработных сотрудников.