Путин: К концу 2021 года все школы должны получить высокоскоростной интернет

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Путин: К концу 2021 года все школы должны получить высокоскоростной интернет

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К концу 2021 года все школы России должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Такую задачу в ходе Послания Федеральному собранию поставил президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что при подключении школ к интернету в 2006 году власти ориентировались на скорость 128 кбит/с, а сейчас уже нужно 50 или 100 мегабит в секунду.

— То есть скорость должна вырасти минимум в 400 раз, — указал глава государства.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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