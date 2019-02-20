Путин: К концу 2021 года все школы должны получить высокоскоростной интернет

К концу 2021 года все школы России должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Такую задачу в ходе Послания Федеральному собранию поставил президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что при подключении школ к интернету в 2006 году власти ориентировались на скорость 128 кбит/с, а сейчас уже нужно 50 или 100 мегабит в секунду.

— То есть скорость должна вырасти минимум в 400 раз, — указал глава государства.