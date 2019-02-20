Путин поручил сформировать Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы и Роскосмосу сформировать в столице Национальный космический центр. Об этом сказал в ходе послания к Федеральному Собранию.

— Для настоящей революции революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования Земли, необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки, — сказал он. — Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли.

Путин отметил, что Национальный космический центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские и опытно конструкторские бюро, а также опытные производства. Кроме того, он должен обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров.