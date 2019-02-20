Президент России Владимир Путин поручил вывести Россию в лидеры по развитию искусственного интеллекта, а к 2025 году наша страна должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных технологий. Такие задачи прозвучали в рамках Послания президента Федеральному собранию страны.

Российский лидер подчеркнул, что для этого должна быть создана необходимая продвинутая научная инфраструктура.