Путин рассказал, кто "подхрюкивает" американцам

Российский лидер заявил, что Вашингтон сам нарушает условия ДРСМД, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет вторить их словам.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства признал, что договор во многом уже устарел, однако американцам стоило бы "поступить по-честному", а не использовать надуманные причины для своего одностороннего решения.

— Но они сами всё нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу, — прокомментировал российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, США откровенно пренебрегли пунктами ДРСМД: так, в Румынии уже стоят пусковые установки ракет.

— Я хочу повторить: Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они будут произведены и поставлены на российском континенте, то это резко обострит ситуацию. Мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные действия, — подчеркнул Владимир Путин.