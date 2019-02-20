Путин заявил, что Договор о РСМД устарел

Президент РФ Владимир Путин признал, что заключённый в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел. Тем не менее российский лидер считает, что США не должны были использовать надуманные предлоги для выхода из него.

— Сказали бы честно, а не придумывали надуманные предлоги для своего выхода, — сказал Путин.

По его мнению, с того момента произошли изменения, многие страны развивают такие вооружения. В частности, как подчеркнул президент, Вашингтон демонстративно пренебрёг положениями Договора о РСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.

Он предупредил, что Россия ответит зеркально, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Однако Путин заверил, что РФ не намерена первой идти на такой шаг.