Путин сообщил, что весной на воду спустят первую подводную лодку с "Посейдоном"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной этого года на воду будет спущена первая подводная лодка — носитель беспилотного комплекса "Посейдон". Об этом глава государства рассказал во время Послания Федеральному собранию.

— Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон", — сказал президент. — Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса. Работа идёт по плану.