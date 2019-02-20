Путин рассказал, когда лазеры "Пересвет" заступят на боевое дежурство

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Путин рассказал, когда лазеры "Пересвет" заступят на боевое дежурство

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Фото: © РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в декабре 2019 года лазерные комплексы "Пересвет" заступят на боевое дежурство. Об этом глава государства рассказал в Послании Федеральному собранию.

Также российский лидер заявил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идёт успешно и будет завершена в срок. Кроме того, весной 2019 года на воду будет спущена первая подлодка с беспилотным подводным комплексом.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию Послания Президента Федеральному собранию. 

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