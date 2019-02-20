Президент подчеркнул, что РФ хочет иметь полноценные, полноправные и дружеские отношения с США и никому не угрожает.

Россия подождёт осознания США того, что наша страна — равноправный партнёр. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания к Федеральному собранию, комментируя решение Штатов в одностороннем порядке выйти из ДРСМД.

— В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной, — сказал он. — И при этом Россию называют чуть ли не главным врагом США. Скажу прямо: это неправда.

Президент подчеркнул, что Россия хочет иметь полноценные, полноправные и дружеские отношения с США и никому не угрожает, а все действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит — оборонительный характер.

— Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме, — сказал Путин.