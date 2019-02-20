Беглов озвучил задачи и цели по итогам послания президента

Фронт работы, по словам врио губернатора Петербурга, обширный. Но на особом контроле находится состояние детских садов и школ.

Повышение благосостояния граждан — это основная задача, над которой нацелено работать Правительство Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он подчеркнул, что этот важный тезис получил отражение в Послании президента Федеральному собранию страны. Но это не единственный фронт работы, который наметило для себя руководство города на Неве. Проверочный срок, по словам Беглова, истекает с началом осени. К этому периоду предстоит решить множество задач.

— До 1 сентября нужно ввести все недострои: это прежде всего детские садики, это школы, поликлиники, которые длительное время не достраивались. Всё это находится на особом контроле, чтобы наши детишки ходили в хорошие школы и детские сады, — прокомментировал он.

Напомним, что в начале октября 2018 года Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга своему полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову. До этого — с 2011 года — пост главы города занимал Георгий Полтавченко, которому было предложено стать председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.