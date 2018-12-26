Лечение без потерь. Как не прогадать с больничным

В период холодов простуды и недомогания работников учащаются. На какие больничные могут претендовать сотрудники, и как отстоять свои права, если работодатель не соглашается отпускать лечиться.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, проще говоря больничного, с 2019 года вырастет до максимальных 64 тысяч рублей ежемесячно, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ. Правда, рассчитывать на них могут те, чья ежемесячная белая зарплата 72 тысячи рублей и выше. А как быть всем остальным?

Когда можно уходить на больничный

Согласно ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", работодатель обязан выплачивать больничный сотруднику, если тот заболел или получил травму, из-за которой временно не может работать. Если работнику требуется реабилитация в санатории после стационарного лечения, протезирование, уход за заболевшим членом семьи или ребёнком, которому ещё нет 7 лет, работодатель обязан выплатить пособие за период временной нетрудоспособности.

Первые три дня больничного оплачиваются работодателем, последующие дни оплачивает Фонд социального страхования. Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов отмечает, что выплаты производятся только с учётом тарифной ставки ("белая" зарплата). Без надбавок и стимулирующих выплат.

Оплату работник получит только за болезнь в течение 30 календарных дней в году. То есть можно брать у врача два больничных листа на 15 дней, или три на 10 дней — количество больничных не ограничено, но в сумме за год — срок не более 30 дней. Если недомогание и отсутствие на работе продлились дольше, то специальная медицинская комиссия может продлить срок больничного ещё на 30 дней.

Если работодатель отказывается оплачивать больничный

Если работодатель отказывается выплачивать больничный, адвокат Владислав Оршев называет несколько путей решения проблемы. Во-первых, можно обратиться в Государственную трудовую инспекцию. Жалобу можно составить самостоятельно. Отправить её лучше письмом с уведомлением о получении. Адресат — руководитель местной Государственной трудовой инспекции.

Во-вторых, можно вернуть свои деньги в судебном порядке. Эта процедура более длительная. Но сотрудник освобождается от всех госпошлин по трудовым спорам. Согласно новому процессуальному законодательству, работник может обратиться в суд не только по месту нахождения работодателя, но и по своему месту жительства.

Обратиться в суд с иском нужно в течение трёх месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать, что его права нарушены и пособие о временной трудоспособности работодатель выплачивать не собирается. Вместе с исковым заявлением сотрудник должен предоставить документы, доказывающие его правоту: больничный лист, заключение трудовой инспекции (если оно есть). Также можно претендовать на возмещение морального вреда. Правда, как отмечает адвокат, это будет незначительная сумма, но всё-таки её можно получить: в размере не ниже одной трёхсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ — на сегодня 7,75% — за каждый день просрочки в выплатах.

— Очень важно принять во внимание процедуру передачи больничного листа. Он должен быть передан работодателю под подпись, чтобы работник мог доказать в суде, что документ был отдан руководителю. Все больничные листы вносятся в базы документов медицинских учреждений, — говорит Владислав Оршев.

Как начисляются выплаты

Кандидат экономических наук Илья Быковников отмечает, что брать больничный в выходной день или в период своего отпуска — это невыгодно. Пособие по временной нетрудоспособности работодатель оплачивать не будет, но сотрудник должен получить дополнительный день отдыха в связи с болезнью в выходные или во время отпуска.

Если сотрудник заболел в праздничные дни — в новогодние каникулы или в майские праздники — и врач выписал больничный лист, работодатель обязан выплатить пособие по тому количеству дней, которое указано в листе. Праздничные дни суммируются с рабочими днями, в которые сотрудник отсутствовал, и должны быть соответственно оплачены.

Для расчёта выплат по больничному листу в 2019 году будет учитываться доход сотрудника за 2018 и 2017 годы. Формула расчёта достаточно проста:

Сумма дохода за 2017 и 2018 годы / 730 дней (это количество дней в 2 годах) = средний дневной заработок сотрудника.

Полученную сумму необходимо умножить на количество больничных дней и на коэффициент, который определяется от стажа. Если работник имеет более восьми лет трудового стажа, то он получает больничный в размере 100% от среднего заработка. От 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%. Для сотрудников, которые заболели, не проработав полугода, расчёт ведётся исходя из величины МРОТ. В 2018 году — это 9489 рублей.

Если сотрудник получает зарплату, равную минимальному размеру оплаты труда, то за один его больничный день будет выплачиваться 311,97 рубля. Эту сумму необходимо умножить на количество больничных дней и на коэффициент стажа. Именно эту сумму работник и должен будет получить в качестве пособия временной нетрудоспособности.

На официальном сайте Фонда социального страхования есть калькулятор, в котором сотрудник может проверить правильность начисления пособия по временной нетрудоспособности. Если цифра на калькуляторе ФСС не совпадает с полученной суммой, работник вправе обратиться к своему начальнику и уточнить этот вопрос.

По словам Ильи Быковникова, могут произойти технические неполадки на сайте либо сотрудник неправильно указал свои данные. Кроме того, далеко не все выплаты включаются в расчёт больничного: в зависимости от коллективного трудового договора между организацией и коллективом и от "белой" зарплаты, которую получает работник. Если руководство не предоставило разъяснений по начислениям или отказывается пересчитывать пособие, нужно обратиться в Трудовую инспекцию или в суд.