Копейка в помощь. Инвалидам и ветеранам повысят пособия

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Копейка в помощь. Инвалидам и ветеранам повысят пособия

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Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Власти заявили, что индексируют социальные пособия для миллионов человек: это инвалиды всех групп и ветераны. Насколько и когда произойдёт повышение?

Индексация намечена на 1 февраля

Обычно повышение социальных выплат происходит в России ежегодно в этот день

Фото © РИА Новости/Игорь Маслов

Пособия повысят ненамного — на 4,3%, но в прошлом году поднимали ещё меньше

Специалисты Минфина считают, что такое увеличение сравняет рост пособия и рост цен на продукты. В 2018 году индексация была 2,5%

Фото © РИА Новости / Михаил Фомичев

Ежемесячные пособия инвалидам:

инвалиды ВОВ: 5403,21 руб.

инвалиды 1 группы: 3782,94 руб.

инвалиды 2 группы: 2701,62 руб.

инвалиды 3 группы: 2162,67 руб.

Фото © РИА Новости / Илья Питалев

Ежемесячные пособия чернобыльцам и детям-инвалидам:

2701 руб. 62 коп.

Фото © РИА Новости / Константин Чалабов

Ежемесячные пособия ветеранам:

ветеранам боевых действий: 2972,82 руб.

ветеранам труда: 822 руб.

ветеранам ВОВ: 4052,39 руб.

Фото © РИА Новости/Павел Лисицын

Кому ещё проиндексируют выплаты, смотрите здесь.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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