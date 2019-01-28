Копейка в помощь. Инвалидам и ветеранам повысят пособия

Индексация намечена на 1 февраля
Обычно повышение социальных выплат происходит в России ежегодно в этот день
Фото © РИА Новости/Игорь Маслов
Пособия повысят ненамного — на 4,3%, но в прошлом году поднимали ещё меньше
Специалисты Минфина считают, что такое увеличение сравняет рост пособия и рост цен на продукты. В 2018 году индексация была 2,5%
Фото © РИА Новости / Михаил Фомичев
Ежемесячные пособия инвалидам:
инвалиды ВОВ: 5403,21 руб.
инвалиды 1 группы: 3782,94 руб.
инвалиды 2 группы: 2701,62 руб.
инвалиды 3 группы: 2162,67 руб.
Фото © РИА Новости / Илья Питалев
Ежемесячные пособия чернобыльцам и детям-инвалидам:
2701 руб. 62 коп.
Фото © РИА Новости / Константин Чалабов
Ежемесячные пособия ветеранам:
ветеранам боевых действий: 2972,82 руб.
ветеранам труда: 822 руб.
ветеранам ВОВ: 4052,39 руб.
Фото © РИА Новости/Павел Лисицын
Кому ещё проиндексируют выплаты, смотрите здесь.
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