Ешь, молись, люби. Как вкусно питаться во время Рождественского поста

У православных наступил Рождественский пост. У тех, кто впервые его соблюдает, возникает много вопросов — какой стол накрывать для себя и близких в течение ближайших 40 дней.
Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и закончится 6 января — в ночь под Рождество. Сам 40-дневный Рождественский пост считается нестрогим. Он делится на два периода. Верующим разрешено есть рыбу до 19 декабря. А продукты животного происхождения — мясо, молоко и яйца — запрещены.
Картофель, жаренный с лисичками
Картофель и батат
Грибы
Лук репчатый
Растительное масло
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Грибы могут стать достойной заменой мясу. Добавьте в картофель вместо мяса отдельно приготовленную грибную зажарку. Блюдо подходит для обеда, но на ужин его подавать не стоит, оно достаточно тяжёлое.
Салат из авокадо с орешками и рукколой
Помидоры
Авокадо
Орехи
Руккола
Лук репчатый
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Этот салат лёгкий и в то же время питательный за счёт калорийных авокадо и орехов. Любые орехи богаты жирами, полезными веществами и белком. Если приготовить помидоры без кожуры, салат станет более нежным.
Грибы фри
Шампиньоны
Репчатый лук
Постный майонез
Сухари для панировки
Подсолнечное масло
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Это блюдо украсит ваш стол. Оно сытное и вкусное и надолго наполнит желудок. Но всё же лучше грибы фри есть вместе с салатом, так будет полезнее и сытнее.
Постные рулетики из лаваша и рыбы
Тонкий лаваш
Постный майонез
Красная солёная рыба
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Лаваш смазать постным майонезом, уложить на него ломтики красной солёной рыбы, свернуть в плотный рулет и порезать наискось кусочками толщиной 1,5 см. Польза красной рыбы в её жирных кислотах омега-3.
Рыбные котлеты
Хек
2 головки репчатого лука
Мякоть белого хлеба
Мука
Растительное масло
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Рыбу прокрутить через мясорубку вместе с прожаренным луком и отжатой булкой и сформовать котлеты, затем обжарить в растительном масле, чтобы появилась золотистая корочка. Хек богат жирной кислотой омега-3.
Постное гороховое пюре
Лущёный горох
Репчатый лук
Зелень
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Каждая горошинка приносит человеку растительные белки, натуральные углеводы, витамины и аминокислоты, антиоксиданты. Такое пюре очень питательно даже для физически активного человека.
Кулеш с грибами
Грибы
Пшено
Картофель
Репчатый лук
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Блюдо особенно ценно благодаря пшённой крупе. Этот злак оказывает укрепляющий эффект и улучшает обмен веществ, помогает вывести холестерин и стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта.
Фасоль в томате
Фасоль
Репчатый лук
Томатное пюре
Растительное масло
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По содержанию белка бобовые могут заменять мясо, поскольку содержание этого строительного материала клеток у них примерно одинаковое. Один стакан фасоли может полностью удовлетворить суточную потребность организма в клетчатке.
Тефтели из гречки с грибами
Гречневая крупа
Шампиньоны
Томатная паста
Репчатый лук
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Тефтели из гречки с грибами по вкусу ничем не уступят мясному варианту. В состав гречки входит рекордное количество микроэлементов и витаминов, благодаря чему этот продукт заслуженно именуется царицей всех круп.
Ризотто с овощами
Круглый рис
Стручковая фасоль
Репчатый лук
Болгарский перец
Морковь
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В рисе содержатся жизненно важные для человека аминокислоты, без которых невозможно создание новых клеток. В нём присутствует достаточное количество необходимых нашему организму микроэлементов: калий, фосфор, цинк, железо, кальций, йод и селен. В рисе содержатся сложные углеводы, поэтому он питателен.
Паштет из фасоли
Красная фасоль
Репчатый лук
Морковь
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Переложить в чашу блендера фасоль с обжаренными овощами. Затем переложить массу в формочку или намазать на хлеб.
Священники напоминают, что пост — это не диета, самое главное самоограничение должно быть не в гастрономическом плане, а в духовном. Нужно постараться не злиться, воздерживаться от дурных мыслей, слов и поступков.