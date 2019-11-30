Ешь, молись, люби. Как вкусно питаться во время Рождественского поста

У православных наступил Рождественский пост. У тех, кто впервые его соблюдает, возникает много вопросов — какой стол накрывать для себя и близких в течение ближайших 40 дней.

Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и закончится 6 января — в ночь под Рождество. Сам 40-дневный Рождественский пост считается нестрогим. Он делится на два периода. Верующим разрешено есть рыбу до 19 декабря. А продукты животного происхождения — мясо, молоко и яйца — запрещены.

Картофель, жаренный с лисичками Картофель и батат Грибы Лук репчатый Растительное масло Фото © Getty Images

Грибы могут стать достойной заменой мясу. Добавьте в картофель вместо мяса отдельно приготовленную грибную зажарку. Блюдо подходит для обеда, но на ужин его подавать не стоит, оно достаточно тяжёлое.

Салат из авокадо с орешками и рукколой Помидоры Авокадо Орехи Руккола Лук репчатый Фото © Getty Images

Этот салат лёгкий и в то же время питательный за счёт калорийных авокадо и орехов. Любые орехи богаты жирами, полезными веществами и белком. Если приготовить помидоры без кожуры, салат станет более нежным.

Грибы фри Шампиньоны Репчатый лук Постный майонез Сухари для панировки Подсолнечное масло Фото © Getty Images

Это блюдо украсит ваш стол. Оно сытное и вкусное и надолго наполнит желудок. Но всё же лучше грибы фри есть вместе с салатом, так будет полезнее и сытнее.

Постные рулетики из лаваша и рыбы Тонкий лаваш Постный майонез Красная солёная рыба Фото © Getty Images

Лаваш смазать постным майонезом, уложить на него ломтики красной солёной рыбы, свернуть в плотный рулет и порезать наискось кусочками толщиной 1,5 см. Польза красной рыбы в её жирных кислотах омега-3.

Рыбные котлеты Хек 2 головки репчатого лука Мякоть белого хлеба Мука Растительное масло Фото © Flickr/jules

Рыбу прокрутить через мясорубку вместе с прожаренным луком и отжатой булкой и сформовать котлеты, затем обжарить в растительном масле, чтобы появилась золотистая корочка. Хек богат жирной кислотой омега-3.

Постное гороховое пюре Лущёный горох Репчатый лук Зелень Фото © Getty Images

Каждая горошинка приносит человеку растительные белки, натуральные углеводы, витамины и аминокислоты, антиоксиданты. Такое пюре очень питательно даже для физически активного человека.

Кулеш с грибами Грибы Пшено Картофель Репчатый лук Фото © Getty Images

Блюдо особенно ценно благодаря пшённой крупе. Этот злак оказывает укрепляющий эффект и улучшает обмен веществ, помогает вывести холестерин и стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта.

Фасоль в томате Фасоль Репчатый лук Томатное пюре Растительное масло Фото © Getty Images

По содержанию белка бобовые могут заменять мясо, поскольку содержание этого строительного материала клеток у них примерно одинаковое. Один стакан фасоли может полностью удовлетворить суточную потребность организма в клетчатке.

Тефтели из гречки с грибами Гречневая крупа Шампиньоны Томатная паста Репчатый лук Фото © Getty Images

Тефтели из гречки с грибами по вкусу ничем не уступят мясному варианту. В состав гречки входит рекордное количество микроэлементов и витаминов, благодаря чему этот продукт заслуженно именуется царицей всех круп.

Ризотто с овощами Круглый рис Стручковая фасоль Репчатый лук Болгарский перец Морковь Фото © Flickr / Marco Verch Professional Photographer and Speaker

В рисе содержатся жизненно важные для человека аминокислоты, без которых невозможно создание новых клеток. В нём присутствует достаточное количество необходимых нашему организму микроэлементов: калий, фосфор, цинк, железо, кальций, йод и селен. В рисе содержатся сложные углеводы, поэтому он питателен.

Паштет из фасоли Красная фасоль Репчатый лук Морковь Фото © Getty Images

Переложить в чашу блендера фасоль с обжаренными овощами. Затем переложить массу в формочку или намазать на хлеб.

Священники напоминают, что пост — это не диета, самое главное самоограничение должно быть не в гастрономическом плане, а в духовном. Нужно постараться не злиться, воздерживаться от дурных мыслей, слов и поступков.