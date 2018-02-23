Рэпер Stormin умер: легенда грайма проиграла борьбу с раком

Легенда музыкального жанра грайм рэпер Stormin скончался в больнице после долгой и изнурительной борьбы с раком кожи. Информацию о смерти артиста подтвердили его представители.

Публикация от Stormin Mc (@storminmc) Июн 24, 2017 в 12:38 PDT

О своей болезни рэпер рассказал поклонникам ещё в 2016 году. Тогда у него диагностировали вторую стадию. Спустя какое-то время Stormin заявлял, что ему удалось одолеть болезнь, но, по всей видимости, произошёл стремительный и агрессивный рецидив.

Публикация от Stormin Mc (@storminmc) Фев 9, 2018 в 7:03 PST

В начале 2018-го артиста снова госпитализировали. Последнее фото в "Инстаграме" было сделано 9 февраля в больничной палате. Одна из последних работ рэпера Stormin была посвящена его болезни. Клип называется "Проклятие", и в нём исполнитель прощается...