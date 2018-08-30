5 жизней Кобзона. Как народный артист ходил по краю, обманывая смерть

Народный артист СССР и депутат Государственной Думы России Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. Весь последний месяц он находился на грани смерти — в июле попал в реанимацию, где его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких. Однако, несмотря на все стараний врачей, артиста так и не удалось спасти и рак одержал победу. Впрочем, Кобзон никогда не опускал руки и каждый бой принимал со смелостью. Артист говорил: "Страха перед негодяями никогда не испытывал". Лайф вспомнил ещё 5 случаев, когда певец был близок к концу.

Чернобыль

Кобзон никогда не жалел себя и старался помогать людям, оказавшимся в беде. И катастрофа на Чернобыльской АЭС не стала исключением. В июне 1986 года — через полтора месяца после взрыва — он организовал концерт для ликвидаторов последствий. Однако он не осознавал возможных последствий.

Клуб стоял всего в километре от эпицентра взрыва. Кобзон, который выступал без респиратора, к концу выступления почувствовал странное першение в горле. А спустя 20 лет у него обнаружат "чернобыльский автограф" — рак.

Зоны военных конфликтов

Выступления в зонах, где его жизни угрожала опасность, были для Кобзона как само собой разумеющиеся: Афганистан, Сирия, Грозный, Израиль, Донбас. Несмотря на то что некоторые выступления могли стать последними в его жизни, Кобзон продолжал гастролировать. Так, например, зимой 2015 года на Донбассе украинские диверсанты готовили покушение. К счастью, трагедии удалось избежать, но певец даже не моргнул глазом.

Чечня и Шамиль Басаев

В Чечню Кобзон дважды приезжал в 1997 году — после подписания Хасавюртовских соглашений. Там он встречался с Шамилем Басаевым, который потребовал "ответить за распитие водки с красными чеченцами в Москве". И артист приехал, но только со своими порядками.

Резал правду-матку так, что он нервно вставал: "Ваше счастье, что вы — гость" — "А то что, — спрашиваю, — застрелил бы?". Он раздражённо: "Застрелил бы". Я: "Ну вперед! Или дай мне оружие, я сам тебя сейчас застрелю!" Вот так мы с Шамилем общались Из воспоминаний Иосифа Кобзона

Кобзон стал первой российской знаменитостью, побывавшей в Чечне после окончания первой военной кампании.

Покушение в "Интуристе"

В 1999 году в гостинице "Интурист" на 20-м этаже произошёл взрыв. Там находились семь номеров люкс, которые специально отделили от остальных помещений дверью из пуленепробиваемого стекла. У лифта постоянно дежурили два охранника. Лишь стечение обстоятельств спасло Кобзона от смерти.

Преступники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах. А пятикилограммовая тротиловая бомба разнесёт весь этаж. Но они просчитались. Кобзон, хотя и планировал в понедельник днём побывать в "Интуристе", где-то задержался Сотрудник столичного УФСБ

"Норд-Ост"

Одна из наиболее памятных историй из биографии певца — захват заложников в театре "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Кобзон тогда решился на чрезвычайно смелый поступок: он первым пошёл к террористам просить об освобождении захваченных зрителей. Певец попытался убедить террористов, что никто не собирается выполнять их условия, но когда он увидел их решимость, то оставалось только одно — спасать людей.

Через полчаса певец вышел из театра с тремя детьми и мамой одной из девочек — Любовью Корниловой. В здание на Дубровке он зайдёт ещё раз через два часа вместе с Ириной Хакамадой, однако больше заложников ему освободить не удастся. Позже он станет крёстным ещё одной дочери Корниловой.