5 жизней Кобзона. Как народный артист ходил по краю, обманывая смерть
Чернобыль
Кобзон никогда не жалел себя и старался помогать людям, оказавшимся в беде. И катастрофа на Чернобыльской АЭС не стала исключением. В июне 1986 года — через полтора месяца после взрыва — он организовал концерт для ликвидаторов последствий. Однако он не осознавал возможных последствий.
Клуб стоял всего в километре от эпицентра взрыва. Кобзон, который выступал без респиратора, к концу выступления почувствовал странное першение в горле. А спустя 20 лет у него обнаружат "чернобыльский автограф" — рак.
Зоны военных конфликтов
Выступления в зонах, где его жизни угрожала опасность, были для Кобзона как само собой разумеющиеся: Афганистан, Сирия, Грозный, Израиль, Донбас. Несмотря на то что некоторые выступления могли стать последними в его жизни, Кобзон продолжал гастролировать. Так, например, зимой 2015 года на Донбассе украинские диверсанты готовили покушение. К счастью, трагедии удалось избежать, но певец даже не моргнул глазом.
Чечня и Шамиль Басаев
В Чечню Кобзон дважды приезжал в 1997 году — после подписания Хасавюртовских соглашений. Там он встречался с Шамилем Басаевым, который потребовал "ответить за распитие водки с красными чеченцами в Москве". И артист приехал, но только со своими порядками.
Резал правду-матку так, что он нервно вставал: "Ваше счастье, что вы — гость" — "А то что, — спрашиваю, — застрелил бы?". Он раздражённо: "Застрелил бы". Я: "Ну вперед! Или дай мне оружие, я сам тебя сейчас застрелю!" Вот так мы с Шамилем общались
Из воспоминаний Иосифа Кобзона
Кобзон стал первой российской знаменитостью, побывавшей в Чечне после окончания первой военной кампании.
Покушение в "Интуристе"
В 1999 году в гостинице "Интурист" на 20-м этаже произошёл взрыв. Там находились семь номеров люкс, которые специально отделили от остальных помещений дверью из пуленепробиваемого стекла. У лифта постоянно дежурили два охранника. Лишь стечение обстоятельств спасло Кобзона от смерти.
Преступники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах. А пятикилограммовая тротиловая бомба разнесёт весь этаж. Но они просчитались. Кобзон, хотя и планировал в понедельник днём побывать в "Интуристе", где-то задержался
Сотрудник столичного УФСБ
"Норд-Ост"
Одна из наиболее памятных историй из биографии певца — захват заложников в театре "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Кобзон тогда решился на чрезвычайно смелый поступок: он первым пошёл к террористам просить об освобождении захваченных зрителей. Певец попытался убедить террористов, что никто не собирается выполнять их условия, но когда он увидел их решимость, то оставалось только одно — спасать людей.
Через полчаса певец вышел из театра с тремя детьми и мамой одной из девочек — Любовью Корниловой. В здание на Дубровке он зайдёт ещё раз через два часа вместе с Ириной Хакамадой, однако больше заложников ему освободить не удастся. Позже он станет крёстным ещё одной дочери Корниловой.
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