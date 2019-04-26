"Нельзя врать!" 10 правил Элины Быстрицкой, с которыми она прошла войну... и мир

О достоинстве
Выше достоинства для меня привилегий нет
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
О негативных чертах
Нельзя врать. Кого-то обмануть можно, а вот себя — нет. <...> Ещё не надо завидовать — все это старит неимоверно
О жизненных принципах
Главный принцип моей жизни — любовь! Не к определённому человеку, а любовь к своей профессии, к жизни, к народу моему, земле
Об отношении к деньгам
Ради денег никогда не пойду делать что-то недостойное
Фото: © РИА Новости/Борис Кауфман
О стране
Я человек, который интересуется жизнью страны. За всё болит душа
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
Об актёрской профессии
Актриса, не познавшая любовь и горькое одиночество, никогда не будет искренней на сцене
О детях
Я надеялась на чудо: вдруг, вопреки всем диагнозам, у меня появится ребёнок... Но если чудеса и случаются, то только не со мной
Фото: © РИА Новости/Василий Малышев
О мужчинах
Если с мужчиной не сложилось, значит, не тот мужчина, не ваш
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Об одиночестве
Мне ближе мудрость Омара Хайяма: "Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало"
Фото: © РИА Новости/Александр Поляков
О счастье
Жаловаться — это грех. Счастье — это утром встала: есть работа, дом, забота. Есть смысл жизненный — значит, это счастье
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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