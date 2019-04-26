"Нельзя врать!" 10 правил Элины Быстрицкой, с которыми она прошла войну... и мир

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"Нельзя врать!" 10 правил Элины Быстрицкой, с которыми она прошла войну... и мир

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Сегодня не стало великой актрисы театра и кино — народной артистки СССР, ветерана ВОВ Элины Быстрицкой. Она скончалась на 92-м году жизни, подарив нам множество замечательных ролей в знаменитых лентах, среди которых — "Тихий Дон" и "Неоконченная повесть". Лайф предлагает почтить память легендарной женщины, вспомнив её самые яркие высказывания.

О достоинстве

Выше достоинства для меня привилегий нет

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

О негативных чертах

Нельзя врать. Кого-то обмануть можно, а вот себя — нет. <...> Ещё не надо завидовать — все это старит неимоверно

Кадр из фильма "Тихий Дон"/kinopoisk.ru

О жизненных принципах

Главный принцип моей жизни — любовь! Не к определённому человеку, а любовь к своей профессии, к жизни, к народу моему, земле

Кадр из фильма "Тихий Дон"/kinopoisk.ru

Об отношении к деньгам

Ради денег никогда не пойду делать что-то недостойное

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О стране

Я человек, который интересуется жизнью страны. За всё болит душа

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Об актёрской профессии

Актриса, не познавшая любовь и горькое одиночество, никогда не будет искренней на сцене

Кадр из фильма "Тихий Дон"/kinopoisk.ru

О детях

Я надеялась на чудо: вдруг, вопреки всем диагнозам, у меня появится ребёнок... Но если чудеса и случаются, то только не со мной

Фото: © РИА Новости/Василий Малышев

О мужчинах

Если с мужчиной не сложилось, значит, не тот мужчина, не ваш

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Об одиночестве

Мне ближе мудрость Омара Хайяма: "Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало"

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О счастье

Жаловаться — это грех. Счастье — это утром встала: есть работа, дом, забота. Есть смысл жизненный — значит, это счастье

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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