"Жизнь — это здесь и сейчас". 10 простых, но важных истин от Евгения Крылатова

О любви
Для любого человека, в том числе и творческого, важно, чтоб его любили
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
О смерти
Мы все здесь гости, никогда не знаешь, когда сверху объявят твой "выход" на небеса
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
О славе
Для меня было полной неожиданностью, что некоторые из моих песен вдруг стали хитами, причём вне времени. Я просто делал своё дело
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
О судьбе
Думаю, ангел-хранитель у меня есть. Вся моя жизнь непростая
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
О важном
Знаете, самый лучший подарок от Господа — это здоровье. И сама жизнь
Фото: ©wikipedia
О творчестве
Надо жить честно, никому не желать зла и работать. Возможность творить — это большое счастье
О таланте
Птица не знает, почему поёт именно так. И я не знаю, откуда. Хотя, конечно, всё идёт из детства — от маминых глаз, улыбки, голоса
Фото:© krylatov.ru
О Родине
Я люблю свою Родину и, если удастся ещё послужить ей, буду рад этой милости ко мне
О жизни
Жизнь — это то, что мы проживаем, здесь и сейчас, а не то, как мы хотели бы её прожить
Фото:© krylatov.ru
О принципах
Надо жить так, чтобы тебе никогда не было стыдно перед своими детьми, друзьями и вообще людьми
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