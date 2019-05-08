"Жизнь — это здесь и сейчас". 10 простых, но важных истин от Евгения Крылатова

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"Жизнь — это здесь и сейчас". 10 простых, но важных истин от Евгения Крылатова

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Сегодня в возрасте 85 лет ушёл из жизни народный артист РФ композитор Евгений Крылатов. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень" — эти и другие мелодии навсегда останутся в сердцах многих. Лайф предлагает вспомнить самые яркие высказывания композитора, который подарил нам детство.

О любви

Для любого человека, в том числе и творческого, важно, чтоб его любили

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

О смерти

Мы все здесь гости, никогда не знаешь, когда сверху объявят твой "выход" на небеса

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

О славе

Для меня было полной неожиданностью, что некоторые из моих песен вдруг стали хитами, причём вне времени. Я просто делал своё дело

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

О судьбе

Думаю, ангел-хранитель у меня есть. Вся моя жизнь непростая

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

О важном

Знаете, самый лучший подарок от Господа — это здоровье. И сама жизнь

Фото: ©wikipedia

О творчестве

Надо жить честно, никому не желать зла и работать. Возможность творить — это большое счастье

Фото: © vk.com

О таланте

Птица не знает, почему поёт именно так. И я не знаю, откуда. Хотя, конечно, всё идёт из детства — от маминых глаз, улыбки, голоса

Фото:© krylatov.ru

О Родине

Я люблю свою Родину и, если удастся ещё послужить ей, буду рад этой милости ко мне

Фото: © vk.com

О жизни

Жизнь — это то, что мы проживаем, здесь и сейчас, а не то, как мы хотели бы её прожить

Фото:© krylatov.ru

О принципах

Надо жить так, чтобы тебе никогда не было стыдно перед своими детьми, друзьями и вообще людьми

Фото: © vk.com

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