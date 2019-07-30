Репортёр в прямом эфире рассказывал о наводнении, пока вода подступала к его шее

В Пакистане журналист, рискуя своей жизнью, провёл эфир в разгар мощного наводнения по шею в воде.

Репортёр GTV Азадар Хуссейн в прямом эфире рассказывал о затоплении реки Синд в Пенджабе на этой неделе — сообщает Unilad. Над мутной водой виднелись только его голова и одна рука с микрофоном. Несмотря на это, он оставался спокойным, сообщая о пагубном влиянии потопа на сельское хозяйство.

Репортаж Азарда быстро стал вирусным — люди во всём мире одобрили его приверженность к делу. Но были и те, кто предположил, что мужчина не в своём уме, ведь подвергать себя такой опасности исключительно ради новостей — не нормально.

Несмотря на всю серьёзность ситуации, сложившейся с потопами в Пакистане, пользователи в Сети не смогли удержаться от шуток. Один написал, что у Хуссейна "высокий уровень приверженности своей профессии", другой заключил, что его репортажи действительно очень "глубокие".

Впрочем, конечно, вместо того чтобы придумывать каламбуры, следует выразить глубокую признательность Хуссейну — редко встретишь такую самоотдачу!

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