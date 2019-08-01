Мужское и женское. Новую потребкорзину в России разделят по гендерному признаку

Лайф выяснил, как новая инициатива отразится на здоровье граждан, что она изменит и почему феминистки против.

ФИЦ питания и биотехнологии разработал новую потребительскую корзину для граждан. Её предлагается разделить на мужскую и женскую. Полезных продуктов в корзине стало больше. Она может вступить в силу в 2021 году.

Мужская и женская корзина Женская корзина дешевле. Как считают эксперты, прекрасному полу понадобится на 143 килограмма продуктов меньше Фото © Сергей Коньков/ТАСС

В 2021 году мужская годовая норма продуктов будет равняться 980 килограммам, а женская — 837. Кстати, подобной практики разделения нет ни в одной стране мира.

Корзина поправится на 100 килограммов Действующий стандартный годовой вес продуктов составляет 808 килограммов Фото © Александр Рюмин/ТАСС

В обновлённых рекомендациях питания выделено несколько категорий граждан, каждой из которых нужна своя корзина. Это мужчины от 15 до 65 лет, женщины от 16 до 60, пенсионеры, дети от года до трёх лет, от четырёх до шести и от семи до пятнадцати лет. Отдельно выделены корзины для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

Никакого маргарина! В новой потребительской корзине нет вредных продуктов, зато есть йодированная соль, витамины и микроэлементы Фото © Jon Super/PA Wire

Больше фруктов и овощей, меньше мучного Фруктов и овощей станет в два раза больше для пенсионеров, на 50–100% — для работающих, на 17% — для детей Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Норма овощей увеличится с 9% до 33%. Долю хлеба сократят на 5–16%, а картофеля — на 6–13%.

Увеличится норма мяса и рыбы Мяса — с 7% до 27% процентов в зависимости от категории, рыбы — с 25% до 44% Фото © Shutterstock

Добавят молочных продуктов и яиц Норма молочных продуктов увеличится с 4% до 12%, яиц — с 25% до 36% Фото © Shutterstock

Феминистки против Новая инициатива ФИЦ вызвала возмущение из-за разделения корзин по гендерному признаку Фото © Shutterstock

Феминистки сразу выступили против, увидев в этом дискриминацию по половому признаку. С точки зрения диетологов, инициатива ФИЦ также вызывает ряд вопросов.

— Лучше внимательно отнестись к балансу пищевой корзины, чем делить её по половой принадлежности. Для поддержания высокого уровня здоровья и мужчинам, и женщинам нужен весь минеральный и витаминный набор, — заметила специалист по здоровому питанию Юлианна Плискина.

Корзина — лишь основа, позволяющая каждому человеку выстроить свой индивидуальный рацион. Нужно также не путать основу, где представлены только полезные продукты, с нормой. Специалисты не учитывают такой фактор, как потребность человека в разнообразии. Иногда человек ест вредные, с точки зрения диетологии, продукты, чтобы побаловать себя и поднять настроение.