Мальчик, пропавший 7 лет назад после смерти матери, смог сбежать от похитителей

14-летнего дёрганого подростка возле своей машины обнаружила Шэрон Холл из Кентукки, США, и, услышав его имя, сразу вызвала полицию, пишет Daily Mail.

Эта печальная и загадочная история потрясла Штаты в 2011 году. Мама Тимоти — Эми Фрай-Питцен — забрала своего шестилетнего сына из школы и отправилась в путешествие. Когда её тело нашли в одном из отелей Иллинойса, мальчика при ней не было. Зато была предсмертная записка, в которой Эми сообщила, что о Тимоти будут заботиться хорошие люди, но "ты его никогда не найдёшь".

Позже стало известно, что у Эми были серьёзные проблемы с психикой. Брак женщины стал разваливаться, и в случае развода суд оставил бы Тимоти с папой. На протяжении многих лет полиция, волонтёры и все неравнодушные жители искали мальчика, надеясь на лучшее, и вот он наконец-то нашёлся сам.

В последний раз я видел его, когда подвозил до школы. Я сказал ему: "Люблю тебя, приятель", а он ответил мне: "Я тебя тоже, па" — и убежал на занятия. Это всё, что у меня было в эти семь лет Джим Питцен, папа Тимоти

Мальчик утверждает, что ему удалось сбежать в Огайо от похитителей, которые держали его взаперти все семь лет. Он подробно описал внешность двух мужчин и их машину. Состояние Тимоти было не из лучших — мальчик был напуган, истощён и с синяками на лице. Сейчас он находится в больнице, где с ним будут работать полиция и психологи.

Пока точной уверенности в том, что найденный мальчик — именно Тимоти Питцен, нет. Но родные подростка — папа и бабушка — очень на это надеются, хоть и боятся разочароваться.

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