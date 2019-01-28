Похищение века. На Кавказе жених опозорился перед камерой, дважды уронив невесту

Ролик с традиционной кражей будущей супруги быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию пользователей.

Похищение невесты на первый взгляд вышло таким же комедийным, как в фильме "Кавказская пленница". На кадрах ролика, снятого во Владикавказе, двое парней в папахах бегут к девушке, которая, видимо, шла в торговый центр. Один из них набрасывается на неё и, пытаясь скрыться, дважды неуклюже падает и роняет невесту на асфальт. Кажется, после такого ей точно не удалось избежать травм.

Несмотря на то что это традиция, похищение порицается многими местными жителями. Пользователи соцсетей высказывались в комментариях к ролику, выражая обеспокоенность состоянием девушки и призывая парней к порядку.

Ну как же так. Ну парни... Ну стыдно же должно быть вам. Ваше происхождение не должно вам позволять вести себя подобным образом sha_tuaty

Это из серии "и смешно, и грустно" lo_signorina