Танцы с покойниками и копчёные мумии. Самые необычные похоронные традиции

Правительство КНР заявило, что ликвидирует традицию... танцевать на похоронах стриптиз. И да, такой обычай есть в стране.

Впрочем, в Китае есть и другие необычные традиции, связанные с мертвецами, помимо стриптиза на похоронах.

Бусы из умершего

В Южной Корее же изготавливают бусины из праха усопшего. Их могут потом хранить дома или носить в качестве украшения.

Традиция появилась из-за того, что людей было попросту негде хоронить. В конце XX века власти стали призывать кремировать покойников, но идея поначалу потерпела фиаско: в стране принято закапывать умершего в землю. В 2000 году в стране пошли на компромисс: близкого можно похоронить, но на 60 лет. Могилу потом перекапывают, чтобы похоронить другого человека.

Вот после такого нововведения число захоронений сократилось на две трети. Остальные же кремируют своих близких, а из праха делают бусины. Банки с ними зачастую оставляют дома.

Копчёные мумии

Племя анга в Папуа — Новой Гвинее, которое живёт в нагорье Маробы, мумифицирует тела посредством копчения. Могилы для них не предусмотрены — усопших устанавливают на крутых скалах. Так в племени проявляют уважение к мёртвым.

Во время мумифицирования усопшему зашивают рот и анус, чтобы тело быстро не сгнивало. Подошвы ног, язык и ладони отрезают и отдают вдове или вдовцу.

Для другого народа, дани, смерть близкого человека означала, что женщины и дети, которые являются его близкими родственниками, должны отрезать себе палец на руке или ноге. Так якобы можно было отогнать злых духов. Сейчас подобное запрещено.

Танцы с покойником

Один раз в семь лет малагасийский народ Мадагаскара эксгумирует тела близких, заворачивает их в домотканный шёлк и танцует с мешками. Во время ритуала мадагаскарцы пируют и рассказывают истории своих семей. День для проведения этого обряда, который называется "фамадихана", выбирает знахарь или астролог.

Он длится несколько часов, а после останки возвращают в гробницу и кладут на новое место. Склеп запечатывают глиной.

Гроб в форме ботинка. Или самолёта

В Гане (страна в Западной Африке) людей хоронят в гробу, который вовсе не похож на привычные нам домовины. Это может быть "мерседес", огромный башмак или даже корабль. Выбор формы для гроба зависит от того, чем занимался человек или что любил.

Например, фотографов хоронят в гигантских гробах в форме фотоаппарата. А для пилотов сооружают целый самолёт.

Птицам

На Тибете оставляют части тела покойника на холме, чтобы птицы его ели. Некоторые буддисты считают умерших "пустыми сосудами", а такие погребения для них — акты милосердия и сострадания.

Похороны под джаз

В американском городе Новый Орлеан принято проводить похороны под джаз. На погребальные церемонии специально приглашают музыкантов, которые играют грустную музыку, постепенно меняя её на оптимистичные мелодии. В конце траурной процессии даже могут устроить танцы.

Мертвец с завязанными глазами

На Филиппинах, в провинции Бенгет, существует традиция завязывать глаза покойникам. Это делается, чтобы умерший не забрал кого-либо с собой. По поверьям, в противном случае кто-то может вскоре умереть, если этого не сделать.

Кроме того, людей часто хоронят недалеко от входа в дом. Народ апайо, напротив, делает это под кухней.

У некоторых народов есть традиция одевать усопшего в его лучшую одежду и вставлять в зубы зажжённую сигарету.

Дерево вместо кладбища

Представители народа кавитено, живущие около Манилы, хоронят умерших в стволе дерева. Дерево выбирается некоторое время до смерти человека.