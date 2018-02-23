Танцы с покойниками и копчёные мумии. Самые необычные похоронные традиции

Танцы с покойниками и копчёные мумии. Самые необычные похоронные традиции

Коллаж. Фото: © Flickr/Darrell Miller, Professor Bop

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Правительство КНР заявило, что ликвидирует традицию... танцевать на похоронах стриптиз. И да, такой обычай есть в стране.

Впрочем, в Китае есть и другие необычные традиции, связанные с мертвецами, помимо стриптиза на похоронах.

Бусы из умершего

В Южной Корее же изготавливают бусины из праха усопшего. Их могут потом хранить дома или носить в качестве украшения.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/wiccked/" target="_blank">melanie cook</a></p>

Традиция появилась из-за того, что людей было попросту негде хоронить. В конце XX века власти стали призывать кремировать покойников, но идея поначалу потерпела фиаско: в стране принято закапывать умершего в землю. В 2000 году в стране пошли на компромисс: близкого можно похоронить, но на 60 лет. Могилу потом перекапывают, чтобы похоронить другого человека.

Вот после такого нововведения число захоронений сократилось на две трети. Остальные же кремируют своих близких, а из праха делают бусины. Банки с ними зачастую оставляют дома.

Копчёные мумии

Племя анга в Папуа — Новой Гвинее, которое живёт в нагорье Маробы, мумифицирует тела посредством копчения. Могилы для них не предусмотрены — усопших устанавливают на крутых скалах. Так в племени проявляют уважение к мёртвым.

<p>Фото: © Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v-kk1V4wgrk" target="_blank">YouTube</a></p>

Во время мумифицирования усопшему зашивают рот и анус, чтобы тело быстро не сгнивало. Подошвы ног, язык и ладони отрезают и отдают вдове или вдовцу.

Для другого народа, дани, смерть близкого человека означала, что женщины и дети, которые являются его близкими родственниками, должны отрезать себе палец на руке или ноге. Так якобы можно было отогнать злых духов. Сейчас подобное запрещено.

Танцы с покойником

Один раз в семь лет малагасийский народ Мадагаскара эксгумирует тела близких, заворачивает их в домотканный шёлк и танцует с мешками. Во время ритуала мадагаскарцы пируют и рассказывают истории своих семей. День для проведения этого обряда, который называется "фамадихана", выбирает знахарь или астролог.

<p>Фото: flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/hobgadlng/" target="_blank">Tee La Rosa</a></p>

Он длится несколько часов, а после останки возвращают в гробницу и кладут на новое место. Склеп запечатывают глиной.

Гроб в форме ботинка. Или самолёта

В Гане (страна в Западной Африке) людей хоронят в гробу, который вовсе не похож на привычные нам домовины. Это может быть "мерседес", огромный башмак или даже корабль. Выбор формы для гроба зависит от того, чем занимался человек или что любил.

<p>Фото: © Wikimedia Commons</p>

Например, фотографов хоронят в гигантских гробах в форме фотоаппарата. А для пилотов сооружают целый самолёт.

Птицам

На Тибете оставляют части тела покойника на холме, чтобы птицы его ели. Некоторые буддисты считают умерших "пустыми сосудами", а такие погребения для них — акты милосердия и сострадания.

Похороны под джаз

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/darrellrhodesmiller/" target="_blank">Darrell Miller</a></p>

В американском городе Новый Орлеан принято проводить похороны под джаз. На погребальные церемонии специально приглашают музыкантов, которые играют грустную музыку, постепенно меняя её на оптимистичные мелодии. В конце траурной процессии даже могут устроить танцы.

Мертвец с завязанными глазами

На Филиппинах, в провинции Бенгет, существует традиция завязывать глаза покойникам. Это делается, чтобы умерший не забрал кого-либо с собой. По поверьям, в противном случае кто-то может вскоре умереть, если этого не сделать.

Кроме того, людей часто хоронят недалеко от входа в дом. Народ апайо, напротив, делает это под кухней.

У некоторых народов есть традиция одевать усопшего в его лучшую одежду и вставлять в зубы зажжённую сигарету.

Дерево вместо кладбища

Представители народа кавитено, живущие около Манилы, хоронят умерших в стволе дерева. Дерево выбирается некоторое время до смерти человека.

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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