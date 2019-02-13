Супергоряча из-за кремации. Некролог бабушки, который заставит плакать от смеха

Сибил Мэри Хикс из Онтарио, Канада, ушла из жизни недавно в возрасте 82 лет. Дети помогли ей заранее написать собственный некролог, который ещё раз доказал, насколько Сибил была крутой бабушкой, пишет Daily Mail.

Сибил, мать пятерых детей и бабушка 15 внуков, не хотела своей кончиной вгонять семью в ещё большее уныние и придумала отличный способ, чтобы и уйти красиво, и развеселить оставшихся. Результат превзошёл все ожидания, потому что сквозь слёзы смеялись не только родственники Сибил, но и пользователи Сети.

Её некролог и приблизительно не похож на привычные нам скорбные послания. В нём Сибил с юмором рассказывает о своей жизни и по-домашнему обзывает мужа задом мерина. Дальше она признаётся, что изо всех сил терпела своих отпрысков, и радуется, что теперь наконец-то стала по-настоящему горячей дамочкой, спасибо кремации.

Благодарю всех тех, кто решил узнать о моей жизни. А теперь я поплыла к буйкам. Целую! Сибил Хикс

После публикации некролога в газете Сибил и её родственники получили небывалую известность. Узнав об этом, друзья семьи решили пояснить, что бабушка написала некролог заранее из-за Альцгеймера. Но какова бы ни была причина, результат получился потрясающим.