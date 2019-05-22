Самый толстый человек в мире сорвался и снова набрал 100 кг из-за расставания

59-летний Пол Мейсон из Суффолка, Англия, раньше весил 445 килограммов и за это получил звание самого толстого человека в мире. Но после операции по бандажированию желудка мужчине удалось сбросить 324 килограмма, он встретил женщину мечты. Но ничто не длится вечно, пишет Daily Mail.

Со своей избранницей Пол познакомился в Интернете и понял, что она — та единственная, которая ему нужна. Ребекка Маунтейн не видела в нём человека с лишним весом или проблемной кожей, она видела в нём личность, и это сразу привлекло Пола. Мужчина сделал операцию, переехал в США, и пара начала отношения. Но, к сожалению, в 2014 году возлюбленные решили расстаться.

После этого жизнь Пола покатилась по наклонной. Он начал заедать душевные страдания, по ночам заказывая такую любимую и такую запрещённую пиццу. В итоге за год Пол набрал 101 килограмм. А после к этому еще добавились попытки магазинных краж. Было очевидно, что Пол не способен справиться в одиночку.

Я понимаю, что нужно вернуться обратно в Великобританию. Там я буду получать поддержку от государства, которая мне необходима, чтобы снова встать на ноги и исправить свою жизнь Пол Мейсон

Мужчина сообщил об этом недавно в своём твиттере. Он пояснил, что пять лет в США были полны неверных решений, которые и привели к таким печальным последствиям. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его несмотря ни на что, и заявил, что возвращение на родину может показаться многим бегством, но сейчас это самый оптимальный для Пола вариант.

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