Преображение британца, скинувшего 95 кг, стало самым вдохновляющим за этот год

Британец решил, что ему нужно что-то менять в жизни, когда не смог подняться по лестнице на Великую Китайскую стену, ради которой он и приехал в другую часть света.

Бен Маскрофт из Хилсборо, Англия, отправился в путешествие в Китай. Всё сразу пошло не по плану: в самолёте ему пришлось удлинять ремень безопасности, а откидной столик оказался бесполезным. Дело в том, что Бен довольно крупный парень. Тогда, в 2012 году, он весил 176 кг. Путешествие в таких габаритах — дело не самое лёгкое.

Да просто долететь до Китая — это уже само по себе было битвой Бен Маскрофт

Когда мы всё-таки добрались, из-за моей физической формы я пропустил много мероприятий. Все вокруг говорили обо мне, потому что местные никогда видели человека такого размера Бен Маскрофт

Но главным, что ударило по самооценке Бена, стало то, что он не смог подняться по лестнице на Великую Китайскую стену. Вернувшись домой, он понял, что пора меняться. Поэтому он присоединился к группе худеющих людей, чтобы в компании избавиться от лишнего веса.

Занятия оказались очень продуктивными. Благодаря им Бен потерял целых 95 килограммов. За это ему присвоили статус человека года. Помимо этого, у него появилась девушка. С Карен Паркер они были знакомы уже 30 лет, но именно классы их сблизили. Впрочем, Бен говорит, дело не столько в общем деле, сколько в том, что он теперь выглядит намного лучше.

Я встретил ту самую — Карен. С моими размерами я привык к мысли, что никогда не найду никого, кто хотел бы быть со мной Бен Маскрофт

Сейчас Бен с Карой планируют отправиться в Поднебесную и всё-таки покорить Великую Китайскую стену, сообщает Mirror. Похоже, проблем у них быть не должно.

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