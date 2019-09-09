Толстушка отказалась от фастфуда, и 63 кг лишнего веса исчезли на глазах

В 39-летней Кэтрин Малкерн из Мэна, США, нельзя узнать ту несчастную женщину, у которой ещё пять лет назад были лишний вес и депрессия. Сейчас Кэтрин чувствует себя новым человеком и на пути к улучшению останавливаться не планирует.

К неправильному питанию Кэтрин Малкерн приучили ещё в детстве. В итальяно-ирландской семье ни дня не проходило без хлеба или пасты. А стоило девушке повзрослеть и съехать от родителей, как в её жизни появился фастфуд. Куда легче было перехватить что-то по дороге на работу, чем заниматься готовкой, пишет The Mirror.

Годы шли, Кэтрин полнела и, конечно же, замечала это. Лишние килограммы расстраивали девушку, и она предпочитала заедать уныние вкусняшками. Прийти в себя ей помогли врачи, которые, осмотрев толстушку, отметили её повышенное давление и уровень холестерина в крови. Если бы Кэтрин продолжала в том же духе, всё закончилось бы слишком скоро и трагично.

Не желая такого исхода, Кэтрин занялась собой всерьёз. Она начала правильно питаться и ходить в спортзал. Женщина не изматывала себя, а работала для своего здоровья, а не тела. И так за пять лет Кэтрин сбросила 63,5 кг и стала настоящим фанатом фитнеса и спорта.

Как только вес начал уходить, я была поражена, на что, оказывается, способно человеческое тело. Я занялась тягой, но речь шла не о цифре на весах, а о том, как я себя чувствую, — и это было великолепно Кэтрин Малкерн

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