Девушка весом более 100 кг серьёзно похудела, чтобы стать пожарным, как папа

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Фото © Facebook / Abi Hollyoake

32-летняя Эби Холлиоук из Корнуолла, Англия, всегда хотела спасать жизни, но ей мешали семейные хлопоты, двое детей и лишний вес. Решив однажды, что с неё хватит, женщина встала на путь серьёзных изменений.

В детстве, встречая папу с работы, Эби считала его героем, ведь он боролся с огнём и спасал людей. Именно этим и хотела заниматься девочка, но сперва не было времени, потом появились семья и лишние килограммы. Эби не любила готовить, поэтому и питалась полуфабрикатами. Именно они и стали виновниками поплывшей фигуры, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/abi.hollyoake?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC1ZBCRc2VuD9YZPARYMl7jAUQHFLcvEa50ExzUUag6Xfocd4emiF00-eg2QHhAqN6DjGKmOhK6UesH&hc_ref=ARTkU5nh5BmJoEAxvfizhkDHVFDHNLWHT7OtXg1dbWUMmajdSr2vcbrlMuedvv9CRhI" target="_blank"><ins>Abi Hollyoake</ins></a></p>

Как только Эби с мужем переехали в другой город, женщина решилась продолжить перемены. Она обратилась в местную пожарную часть, но ожидаемо не смогла пройти тесты на физическую подготовку. Эби начала готовить диетические блюда и записалась в спортзал. Вес начал уходить, и женщина каждые три месяца проходила тесты, раз за разом их проваливая.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/abi.hollyoake?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC1ZBCRc2VuD9YZPARYMl7jAUQHFLcvEa50ExzUUag6Xfocd4emiF00-eg2QHhAqN6DjGKmOhK6UesH&hc_ref=ARTkU5nh5BmJoEAxvfizhkDHVFDHNLWHT7OtXg1dbWUMmajdSr2vcbrlMuedvv9CRhI" target="_blank"><ins>Abi Hollyoake</ins></a></p>

И вот через два года Эби похудела со 101,5 килограмма до 63,5. Женщина смогла исполнить свою мечту и теперь успешно работает пожарным. Более того, она стала примером для своих детей. Маленькая дочь Эби сейчас терзается и не может решить, чего она хочет для себя в будущем больше — красить ногти или спасать людей.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/abi.hollyoake?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC1ZBCRc2VuD9YZPARYMl7jAUQHFLcvEa50ExzUUag6Xfocd4emiF00-eg2QHhAqN6DjGKmOhK6UesH&hc_ref=ARTkU5nh5BmJoEAxvfizhkDHVFDHNLWHT7OtXg1dbWUMmajdSr2vcbrlMuedvv9CRhI" target="_blank"><ins>Abi Hollyoake</ins></a></p>

Даже сейчас я продолжаю работать над собой — мой путь ещё не закончен. Мне очень помогло наличие цели: даже когда опускаются руки, ты просто смотришь на неё и упрямо идёшь ей навстречу

Эби Холлиоук

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