Парень, весивший 250 кг, кардинально изменился за год и пробежал первый марафон

После долгой работы над своим телом Даррен Макклинток из Мидлсбро, Великобритания, весит 133 килограмма. Хоть показатель веса и немаленький, он не сравнится с тем, который был прежде.

Некогда зависимому от фастфуда Даррену Макклинтоку по прозвищу Дибси пришлось в срочном порядке приводить себя в форму. Жизнь толстяка была под реальной угрозой.

Он сбросил почти половину собственного веса — 120 килограммов — и смог наравне с 57 тысячами бегунов завершить "Великий северный пробег". Лёгким его преображение не было.

Когда Даррен понял, что ожирение губит жизнь, он обратился к Майку Хинду, персональному тренеру и другу. Наставник сразу взялся за дело и разнёс по всем фастфуд-ресторанам города объявления, в которых просил не обслуживать Даррена. С того момента ему была запрещена любая еда навынос.

Спасите Дибси. Ожирение его убивает. Не обслуживайте этого человека

Даррен исключил из рациона фастфуд, заменив его здоровой диетой и упражнениями, сообщает Teeside Live. И жертвы того стоили. 8 сентября Даррен принял участие в полумарафоне "Великий северный пробег", и ему удалось пересечь финишную черту за 2 часа 43 минуты.

Я в порядке! Правда, ноги немного болят. Во время пути мне помогали, но только морально. Не думал, что меня будут поддерживать. Невероятно! Даррен Макклинток

Пройдя долгий путь борьбы с ожирением, теперь Даррен надеется накопить достаточно денег на операцию по удалению лишней кожи, оставшейся после резкого снижения веса.

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