Актриса преобразилась, похудев на 50 кг, и теперь её не узнают даже друзья

Джанна всю жизнь боролась с лишним весом. По её словам, она перепробовала все диеты, которые только знала. Но похудеть ей никак не удавалось
Мощный заряд мотивации ей дало утверждение на роль Трейси Тёрнблад в мюзикле "Лак для волос"
Её героиня в постановке — танцовщица с избыточным весом, которая избавляется от сковывающих её стереотипов и начинает добиваться своих целей
Когда все шоу были позади, осенью 2016 года Джанна решила: нужно принять меры, чтобы открыть в себе других персонажей, а не только "больших девочек"
Тогда за десять месяцев девушка сбросила 50 килограммов. Однако это не было волшебной историей похудения без трудностей и соблазнов, сообщает The Sun
Чтобы добиться такого результата Джанне пришлось полностью пересмотреть свой образ жизни
Девушке провели операцию по усечению желудка. С того момента начался активный этап преображения
Теперь она тренируется пять раз в неделю минимум и питается полезной, богатой необходимыми веществами пищей... В разумных количествах
Раньше я ела хоть и здоровую еду, но слишком много. Курица, овощи — всё сверх всякой меры
Джанна Шортино
Результат оказался впечатляющим. Теперь, смотря на неё, невозможно поверить, что когда-то она весила в два раза больше
Некоторые мои знакомые настолько потрясены тем, как я сейчас выгляжу, что даже не узнают меня
Джанна Шортино
Девушка, которую обзывали Мисс Свинья, назло всем побеждает в конкурсах красоты