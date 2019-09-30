Актриса преобразилась, похудев на 50 кг, и теперь её не узнают даже друзья

Джанна Шортино всегда чувствовала, как на кастингах её отметают исключительно из-за лишнего веса. Решив, что так больше продолжаться не может, она взяла ситуацию под контроль. Ей понадобилось меньше года, чтобы сбросить внушительные 50 килограммов.

Джанна всю жизнь боролась с лишним весом. По её словам, она перепробовала все диеты, которые только знала. Но похудеть ей никак не удавалось

Мощный заряд мотивации ей дало утверждение на роль Трейси Тёрнблад в мюзикле "Лак для волос"

Её героиня в постановке — танцовщица с избыточным весом, которая избавляется от сковывающих её стереотипов и начинает добиваться своих целей

Когда все шоу были позади, осенью 2016 года Джанна решила: нужно принять меры, чтобы открыть в себе других персонажей, а не только "больших девочек"

Тогда за десять месяцев девушка сбросила 50 килограммов. Однако это не было волшебной историей похудения без трудностей и соблазнов, сообщает The Sun

Чтобы добиться такого результата Джанне пришлось полностью пересмотреть свой образ жизни

Девушке провели операцию по усечению желудка. С того момента начался активный этап преображения

Теперь она тренируется пять раз в неделю минимум и питается полезной, богатой необходимыми веществами пищей... В разумных количествах

Раньше я ела хоть и здоровую еду, но слишком много. Курица, овощи — всё сверх всякой меры Джанна Шортино

Результат оказался впечатляющим. Теперь, смотря на неё, невозможно поверить, что когда-то она весила в два раза больше

Некоторые мои знакомые настолько потрясены тем, как я сейчас выгляжу, что даже не узнают меня Джанна Шортино

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