Девушка унизила парня, позвавшего её на бал, но он сбросил 60 кг и отомстил

Раньше жизнь 26-летнего Энтони Байера из Квинсленда, Австралия, была похожа на настоящий кошмар. Над ним смеялись в школе, и девушки обходили его стороной. Парень думал, что навечно останется один. Но теперь всё изменилось.

Причина лишнего веса Энтони крылась на поверхности — в огромной любви к фастфуду. А ещё в 13 лет мальчик попал в приёмную семью и из-за стресса начал переедать. Такая простая схема привела к весу в 157 кг и постоянным унижениям в школе. А один случай и жестокая девушка серьёзно испортили ему жизнь, пишет Daily Mail.

В выпускном классе Энтони набрался смелости и пригласил самую популярную девушку школы на бал. Она неожиданно согласилась, и счастью парня не было предела. Он сделал крутую стрижку, купил новый костюм и заказал лимузин. Но девушка, увидев его на пороге, заявила, что Энтони не пройдёт в проём, потому что слишком толстый, и захлопнула дверь перед его носом.

Этот кошмар преследовал парня долгое время, а затем врачи напугали Энтони риском диабета, и австралиец решил развернуть свою жизнь на 180 градусов. Он начал правильно питаться и записался в спортзал. Так Энтони сбросил 60 килограммов и стал пользоваться популярностью у девушек. Та самая выскочка с выпускного написала ему, извинившись за старое, и предложила сходить на ужин.

Но месть — это блюдо, которое подают холодным, и хоть Энтони и простил обидчицу, но о её поступке не забыл. Поэтому парень просто проигнорировал её сообщение, оставив без ответа.

Забавно, как люди, которые гнобили меня и обзывали жирдяем, внезапно решили стать частью моей жизни после того, как я добился успеха. Простите, но вы профукали свой шанс 10 лет назад. Но спасибо, что дали мне сил сделать то, что нужно было Энтони Байер

Толстушка отказалась от фастфуда, и 63 кг лишнего веса исчезли на глазах