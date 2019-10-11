Муж прочёл дневник жены, и через 3 месяца его было не узнать: фото до и после

Берни Сандерс документирует жизнь в дневнике. Туда она записывает не только ежедневные новости, часто в своих записках женщина углубляется в проблемы её жизни и даже выражает их с помощью искусства. Так, в одном своём стихотворении женщина пожаловалась, что семейная "идиллия" далека от того, как её описывают глупые песни о любви.
Мне смешно от ваших тупых любовных песен.
Они умалчивают о волосах в носу и грязи в ванной,
Об испачканном сиденье туалета и чужих волосах в расчёске,
О прыщах, растяжках и молочнице
Фрагмент стихотворения Берни Сандерс
Кроме того, она заострила внимание на том, как её муж себя запустил. В тексте она буквально назвала его "бесполезным жирным бездельником". Очевидно, она рассчитывала, что её поэму никто читать не будет, но не всё пошло по плану.
Я оставила свой планшет на кухонном столе, а потом увидела, что Эрл читает стихотворение, которое я написала. Оно предназначалось только для меня, так что я сразу занервничала. Он был в ярости. Было видно, что эти слова его задели
Берни Сандерс
49-летний мужчина сначала решил, что произведение жены — лишь ответ на его постоянные подколы по поводу веса, но понял, что содержание стиха очень близко к правде.
Следующие три месяца Эрл посвятил себя ежедневным тренировкам и здоровому питанию. Его упорству можно было только позавидовать — он даже принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, сообщает Mirror.
Теперь, когда Эрл настоящий качок, мне очень смешно наблюдать, как девушки ломают себе шеи, когда мы с ним проходим мимо них на улице
Берни Сандерс
Слова в моём дневнике были резкими, но я не жалею о них, потому что они дали Эрлу необходимый толчок. И, кстати, нашему браку — тоже. Теперь наши отношения в лучшем состоянии. А когда мне нужно поднять настроение, я перечитываю мою поэму... втайне
Берни Сандерс
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