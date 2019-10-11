Муж прочёл дневник жены, и через 3 месяца его было не узнать: фото до и после

Эрл Стюарт из Глостершира, Англия, тайком заглянул в дневник своей жены Берни и прочитал там стихотворение о том, как ей плохо живётся с запустившим себя мужем. Мужчина ужасно расстроился, но потом, обдумав все моменты, понял, что он обижается на правду, и начал менять свою жизнь к лучшему.

Берни Сандерс документирует жизнь в дневнике. Туда она записывает не только ежедневные новости, часто в своих записках женщина углубляется в проблемы её жизни и даже выражает их с помощью искусства. Так, в одном своём стихотворении женщина пожаловалась, что семейная "идиллия" далека от того, как её описывают глупые песни о любви.

Мне смешно от ваших тупых любовных песен. Они умалчивают о волосах в носу и грязи в ванной, Об испачканном сиденье туалета и чужих волосах в расчёске, О прыщах, растяжках и молочнице Фрагмент стихотворения Берни Сандерс

Кроме того, она заострила внимание на том, как её муж себя запустил. В тексте она буквально назвала его "бесполезным жирным бездельником". Очевидно, она рассчитывала, что её поэму никто читать не будет, но не всё пошло по плану.

Я оставила свой планшет на кухонном столе, а потом увидела, что Эрл читает стихотворение, которое я написала. Оно предназначалось только для меня, так что я сразу занервничала. Он был в ярости. Было видно, что эти слова его задели Берни Сандерс

49-летний мужчина сначала решил, что произведение жены — лишь ответ на его постоянные подколы по поводу веса, но понял, что содержание стиха очень близко к правде.

Следующие три месяца Эрл посвятил себя ежедневным тренировкам и здоровому питанию. Его упорству можно было только позавидовать — он даже принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, сообщает Mirror.

Теперь, когда Эрл настоящий качок, мне очень смешно наблюдать, как девушки ломают себе шеи, когда мы с ним проходим мимо них на улице Берни Сандерс

Слова в моём дневнике были резкими, но я не жалею о них, потому что они дали Эрлу необходимый толчок. И, кстати, нашему браку — тоже. Теперь наши отношения в лучшем состоянии. А когда мне нужно поднять настроение, я перечитываю мою поэму... втайне Берни Сандерс

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