Девушка стала невероятной красоткой, похудев на 38 кг благодаря долгим прогулкам

26-летняя Риган Паттерсон из Флориды, США, никогда не знала проблем с лишним весом, пока не поступила в колледж. И, как часто это бывает, килограммы прибавлялись тихо, но неумолимо. Так что, когда девушка опомнилась, перед ней встала настоящая проблема.

В школе Риган вела очень подвижный и спортивный образ жизни, а за питанием всегда следила мама. Но стоило девушке переехать в общежитие и начать учёбу в колледже, как на неё навалились дела. Несколько лет студентка провела погребённой под учебниками и быстро перекусывая вредной едой. А её одежда в это время коварно становилась всё меньше и меньше.

Риган устала расстраиваться из-за отражения в зеркале и начала меняться. Она отказалась от фастфуда, заменив его продуктами, богатыми питательными веществами. Каждый день девушка начала ходить, а затем, когда цифра на весах побежала вниз, записалась в зал. Сейчас Риган занимается 5–6 раз в неделю, в разные дни прорабатывая разные группы мышц.

Сбросив 38 кг, девушка решила помогать другим добиваться таких же результатов. Её схема простая и рабочая, но есть несколько нюансов. Существуют люди, которые в силу расстройства пищевого поведения не могут просто взять и перестать тянуться к вредным вкусностям. Им Риган советует поддаваться соблазну, но очень редко и не ругая потом себя на чём свет стоит, пишет Daily Star.

Не надо называть это читмилом, это просто еда. Не относитесь к ней как к изобретению сатаны. Просто съешьте и двигайтесь дальше. Вы не на спринте, а на марафоне, чем удобнее вы себя чувствуете, тем дольше вы продержитесь Риган Паттерсон

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