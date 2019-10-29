Семья тренировалась всего полгода, но результат потрясающий: фото до и после

Семья МакГилливрей из Манчестера, Великобритания, никогда не заботилась о своём здоровье. Они были частыми гостями местных пабов, да и без фастфуда не обходилось. Но смерть бабушки семейства из-за диабета толкнула их на кардинальные перемены.

51-летняя Сью и 56-летний Рой МакГилливрей пришли в тренажёрный зал вместе с сыновьями Беном и Саймоном. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, они также внесли поправки в свой рацион, и, будьте уверены, оно того стоило. Через полгода после начала занятий они вместе сбросили 40 килограммов и добились фигур, о которых раньше и мечтать не могли.

Я почувствовала результаты уже через пару недель. Вес начал снижаться. Как только это происходит, у вас появляется дополнительная мотивация Сью МакГилливрей, мама

Помимо крутой физической формы у тренировок были и другие плюсы. За время занятий МакГилливреи сплотили свою семьи. Они соревновались друг с другом, и это поддерживало их рвение к достижению цели. Теперь друзьям, с которыми "спортсмены" давно не общались, тяжело узнать их.

Никогда не задумывался о своём здоровье, пока не начал меняться. Я и не думал, что я толстый, хотя на самом деле именно таким и был Рой МакГилливрей, отец

Курс тренировок полностью изменил жизнь МакГилливреев. Они надеются, что новые здоровые привычки и отношения внутри семьи помогут им не сдать позиций, пишет Ladbible.

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