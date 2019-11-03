Объедавшаяся фастфудом мама за год сбросила 60 кг, став настоящей мечтой

Мама из Брисбена, Австралия, стала примером для многих людей, имеющих лишний вес. Ведь за год она похудела на семь размеров.

Вес 29-летней Сары Гросвенор достигал впечатляющих 127 килограммов. Раньше она каждый день могла выпивать по литру энергетических напитков и объедаться едой навынос. Конечно, не обходилось без поздних перекусов. Но, когда она поняла, что так дальше продолжаться не может, она начала свой бой с лишним весом.

Я сильно набрала в период между 2012 и 2018 годами. Мы с парнем любили гулять вместе и есть. Это была наша общая страсть! Сара Гросвенор

Я ясно понимала все преимущества похудения, и после рождения моей второй дочери я знала, что хочу быть активной мамой Сара Гросвенор

В 2018 году Саре провели операцию по уменьшению желудка. Сейчас она придерживается диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов. Новости о своих успехах девушка публикует у себя в блоге, где за ней следит больше девяти тысяч подписчиков.

У Сары двое детей от её партнера Криса, с которым они вместе уже семь лет. Сначала он боялся операции, но после поддержал Сару во время нелёгкого процесса похудания. С июля 2019-го вес Сары держится на отметке 70 килограммов. И (по её ощущениям) это оптимальные показатели. Больше операций она делать не планирует, пишет Daily Star.

Я чувствую себя фантастически. У меня появилось так много энергии на то, чтобы играть с моими дочерьми, племянницами и племянниками Сара Гросвенор

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