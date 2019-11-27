Невеста похудела в два раза, появившись перед алтарём невероятной красавицей

Ещё в двадцать лет Кайли Малкахи из Вуллонгонга, Австралия, начала полнеть. Несмотря на постоянные физические нагрузки и специальную диету, к 27 годам она весила уже 120 килограммов.

Хоть из-за этого у девушки и так были комплексы, когда её бойфренд предложил пожениться, к проблемам невесты прибавилась ещё одна. Кайли жутко боялась, что в свадебном платье она будет ужасно выглядеть.

Помню, когда я раньше думала о замужестве, меня пугала мысль о том, что мне придётся идти в магазин свадебных платьев. Боялась, все меня будут осуждать, ведь я бы не влезла ни в одно платье Кайли Малкахи

Тогда, в 2017 году, будущая невеста пошла в клинику в надежде решить свои проблемы. Медики выявили у девушки поликистоз яичников и посоветовали убрать из рациона продукты с содержанием глютена и молоко.

Ситуация начала меняться. Так, постепенно Кайли теряла свои килограммы, тренируясь по видеоурокам с "Ютуба", пишет Mirror.

Когда я пришла в магазин спустя год после того, как похудела, то смогла влезть практически в любое из тех платьев, что были там. И, честно говоря, это прекрасное чувство Кайли Малкахи

В начале 2019-го свадьба состоялась. К торжеству девушка успела сбросить ещё несколько килограммов и даже немного подкачаться. В итоге в свой главный день Кайли выглядела просто потрясающе.

Свой тяжёлый путь борьбы с лишним весом невеста опубликовала в личном инстаграм-аккаунте. Сейчас за ней следит почти две тысячи человек.

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