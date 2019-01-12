Дороже, дольше, труднее. Госавтоинспекция ужесточила экзамен по вождению

ГИБДД внесла поправки в проект постановления о правилах проведения водительских экзаменов. Впервые он был вынесен на обсуждение летом минувшего года. Предложения ГИБДД вызвали ожесточённые споры. Многим правила кажутся излишне строгими. Но, видимо, нынешние поправки будут окончательными. Сайт ГИБДД сообщает, что общественные слушания завершатся 15 января 2019 года. Изменений много. Лайф разбирался, что может ждать водителей и инструкторов.

Экзамены станут втрое дороже Нужно будет сдавать три отдельных экзамена: теорию, практику в школе и в ГИБДД. Госпошлину хотят ввести за каждый экзамен Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов Будет лишь три попытки После третьего провала следующий шанс появится через месяц. Но увеличат срок действия справки о сдаче теории с 3 до 6 месяцев Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын Больше никакого автодрома! Новые правила отменяют разделение экзамена на площадку и город. Их объединят — испытания будут проводить в один заход, по очереди Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын Инструктор тебе не поможет Госавтоинспекция против, чтобы на экзамене в ГИБДД в салоне машины сидел инструктор автошколы — он может повлиять на результат Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын Основные упражнения на экзаменах почти не изменятся Автодром: разворот, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка. Улица: повороты, нерегулируемый перекрёсток, обгон, парковка Фото: © РИА Новости/Илья Питалев Сдавать на права тем, кто учился самостоятельно, запретят Сейчас выход на экзамен без обучения в специализированной автошколе ещё допускается. В новых правилах эту возможность уберут Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье Ужесточат и требования к инструкторам вождения Минимальный возраст преподавателя повысят с 23 до 25 лет. А также запретят учить тем, у кого нет законченного высшего образования Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын