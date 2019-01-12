Дороже, дольше, труднее. Госавтоинспекция ужесточила экзамен по вождению
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Экзамены станут втрое дороже
Нужно будет сдавать три отдельных экзамена: теорию, практику в школе и в ГИБДД. Госпошлину хотят ввести за каждый экзамен
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Будет лишь три попытки
После третьего провала следующий шанс появится через месяц. Но увеличат срок действия справки о сдаче теории с 3 до 6 месяцев
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Больше никакого автодрома!
Новые правила отменяют разделение экзамена на площадку и город. Их объединят — испытания будут проводить в один заход, по очереди
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Инструктор тебе не поможет
Госавтоинспекция против, чтобы на экзамене в ГИБДД в салоне машины сидел инструктор автошколы — он может повлиять на результат
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Основные упражнения на экзаменах почти не изменятся
Автодром: разворот, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка. Улица: повороты, нерегулируемый перекрёсток, обгон, парковка
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Сдавать на права тем, кто учился самостоятельно, запретят
Сейчас выход на экзамен без обучения в специализированной автошколе ещё допускается. В новых правилах эту возможность уберут
Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье
Ужесточат и требования к инструкторам вождения
Минимальный возраст преподавателя повысят с 23 до 25 лет. А также запретят учить тем, у кого нет законченного высшего образования
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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