"Как надоело стареть!" Что таилось в сердце у Георгия Данелии: 10 цитат

О неизменности жизни
Жизнь — не сценарий, её не перепишешь. А жаль!
О личной жизни
Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это всё, что я могу сказать о своей личной жизни.
О старости
В старости всё видится, как в бинокль, — чем дальше, тем лучше.
О женщинах
Женщины — всегда женщины, они не делятся на старых и молодых.
О пользе труда
...Я давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает.
О смерти
Как надоело стареть! Когда Бог меня заберёт? Умирать надо вовремя.
О верном жизненном пути
На любую дорогу можно вернуться. Если она правильная.
О мудрой маме
Мама сказала, что если бы я меньше пил за её здоровье, его было бы больше.
О своём творчестве
Когда превозносят моё творчество — чувствую себя как безбилетный пассажир: вот сейчас войдёт контролёр, опозорит и попросит вон!
О своих фильмах
— Что вы хотели сказать этим фильмом?
— Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.
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