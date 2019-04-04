"Как надоело стареть!" Что таилось в сердце у Георгия Данелии: 10 цитат

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"Как надоело стареть!" Что таилось в сердце у Георгия Данелии: 10 цитат

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Сегодня вся страна скорбит вместе с семьёй Георгия Данелии. Великого кинорежиссёра не стало на 89-м году жизни. Лайф предлагает почтить память советского мэтра и почерпнуть немного мудрости из слов, которыми он успел поделиться с нами при жизни.

О неизменности жизни

Жизнь — не сценарий, её не перепишешь. А жаль!

О личной жизни

Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это всё, что я могу сказать о своей личной жизни.

О старости

В старости всё видится, как в бинокль, — чем дальше, тем лучше.

О женщинах

Женщины — всегда женщины, они не делятся на старых и молодых.

О пользе труда

...Я давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает.

О смерти

Как надоело стареть! Когда Бог меня заберёт? Умирать надо вовремя.

О верном жизненном пути

На любую дорогу можно вернуться. Если она правильная.

О мудрой маме

Мама сказала, что если бы я меньше пил за её здоровье, его было бы больше.

О своём творчестве

Когда превозносят моё творчество — чувствую себя как безбилетный пассажир: вот сейчас войдёт контролёр, опозорит и попросит вон!

О своих фильмах

— Что вы хотели сказать этим фильмом?

— Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.

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