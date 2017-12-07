Правозащитник задержан в Москве за вымогательство полмиллиона долларов

Сотрудники ФСБ РФ задержали члена ОНК Москвы Дениса Набиуллина. Правозащитник подозревается в том, что за 500 тыс долларов он обещал содействовать освобождению заключённого из столичного СИЗО.

По информации Лайфа, члена Московской наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина поздно вечером 6 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали в одном из столичных кафе в тот момент, когда ему передавали $500 тыс. За эти деньги он обещал помочь в освобождении из СИЗО "Матросская тишина" одного из заключённых.

По словам члена ОНК Москвы Павла Пятницкого, сейчас полномочия задержанного при получении взятки члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Дениса Набиуллина приостановлены. Это регламентирует федеральный закон "Об общественном контроле в РФ".

— После произошедшего с Денисом Набиуллиным, требования к членам ОНК и к тем, кто собирается вступить в сообщество правозащитников, будут ужесточены, — считает общественник Пятницкий.

Денис Набиуллин — член ОНК Москвы с сентября 2016 года. До этого несколько лет занимался правозащитной деятельностью в Комитете за гражданские права, куда обращаются люди за помощью при возникновении проблем с законом.