Иван Купала Profit. Как притянуть любовь и деньги

Как "исполнить желание", "защититься от воров", "разбогатеть" и вообще неплохо "подняться" в этот праздник.

Праздник, пришедший к нам из язычества, — Иван Купала, — отмечается 7 июля. Ещё в ночь на этот день в деревнях купаются и прыгают через костёр. Как "максимально подняться" в этот праздник? "Инструкция" основана на народных приметах и поверьях.

Исполнить желание

Для этого существует сразу несколько "методов". Некоторые из них, правда, могут быть чреваты уголовным делом.

Например, нужно перелезть через забор 12 огородов и думать о том, чего вы хотите больше всего. По поверьям, это обязательно сбудется. Если, конечно, полиция или разгневанный дачник не поймает вас раньше.

Менее криминальный способ: в ночь с 6 на 7 июля дойти до водоёма (подойдут река, пруд или озеро) и искупаться там в неодетом виде, думая всё время о собственном желании. Только принца на белом коне не загадывайте, а то выйдете из речки, и тут он. Неудобно получится.

Ну и самое распространённое: найти в лесу цветущий папоротник. По поверьям, это возможно только в глухом лесу и только в полночь. Важное уточнение: за все столетия волшебных цветочков никто ни разу не видел. Да и гулять ночью по лесу — сомнительное удовольствие.

Узнать, "исполнится ли желание", можно так. Загадываем, чего хотим, и кидаем в воду камень. Если после этого образовалось чётное количество кругов — непременно сбудется. В противном случае предлагаем решить, что вы просто ошиблись в подсчётах.

"Оздоровительные" процедуры

Для этого придётся подсуетиться чуть больше, а именно — развести костёр. В идеале — на берегу озера.

Считается, что те, кто его перепрыгнет, будет счастливым. А чтобы излечиться, нужно сжечь сорочку или рубашку больного человека.

Также хорошей приметой считалось собрать муравьиное масло. Якобы потом оно прибавит здоровья. Сейчас этот препарат, правда, рекламируется как средство для замедления роста волос.

"Пиастры"

Можно попробовать решить 7 июля и финансовые проблемы. Так, всевозможные гадалки советуют несколько методов. По одному из них, например, нужно умыться серебряными монетами и произнести заговор. Проблемы у большинства возникнут на первом этапе: ну неудобно умываться металлом. Да и серебряные монетки дома не все держат.

Второй способ более гуманный. И, даже если пользы от него не будет, вреда он точно не принесёт. Нужно незаметно бросить в огонь горсть монет и сказать: "Гори-гори, Огонь-сила, чтоб достатка у меня много было, чтоб богатство моё прибавлялось, чтоб всё мне удавалось".

В целях обогащения также советуют умываться росой. Но делать это нужно обязательно до рассвета 7 июля (и не около проезжей части. И деньги тут ни при чём).

Нагадать себе мужа

Ну и какой подобный праздник без гаданий? А так как этим занимаются в основном девушки, "предсказывают" себе, разумеется, суженого.

Способ первый. Подходит для тех, у кого много поклонников и возникают сложности в вопросе "определиться". Берёте столько веток папоротника, сколько у вас поклонников, на каждую загадываете имя молодого человека. Чтобы ничего не перепутать, придумайте отличительные знаки для каждой: подойдут, например, разноцветные нити. Заходите в реку, прижимаете веточки ко дну и резко отпускаете. Тот поклонник, чья веточка всплыла первой, и есть ваш суженый.

Способ второй. Для этого гадания плетём венок из трав, думая об этом самом суженом, и запускаем по воде. Смотрим. Если венок утонул сразу, не получится ничего с этим молодым человеком: или найдёт себе другую, или просто бросит. Если венок расплелся, всё зависит только от вас (или плести надо было лучше). Если венок далеко уплыл — у вас все шансы выйти замуж в этом году.

Способ третий. Этот способ подходит для тех, у кого нет возможности идти к реке, потому что здесь подойдёт даже таз с водой. Берём две ромашки, кладём их рядом, "запускаем" и смотрим. Если цветы всё время рядом, будете вместе. Нет? Ответ очевиден.

*Помните, что не все приметы и гадания одинаково полезны. В первую очередь они направлены на ваше развлечение. Так что не стоит убиваться, если выпал результат, который вас не устраивает.