Зачем мне компас?! 10 худших подарков для мужчин на 23 Февраля

Шутки про пену для бритья и носки уже даже не смешные, а вы, дорогие девушки, всё продолжаете покупать эти товары. Если ваш подарок есть в этом списке — выкиньте этот презент. Ну пожалуйста.

Гель для душа и пена для бритья

Дорогие девушки! Представьте, что на 8 Марта ваш мужчина подарил гель для душа. "Он намекает, что от меня плохо пахнет?", "Зачем мне это?", "Я могу потратить на свой гель 100 рублей и сама", — вот ваши первые мысли. Так почему вы думаете, что мужчины посчитают иначе?

Ещё вариант "чудесного подарка" шампунь — причём от перхоти. Такой презент не обрадует, а только добьёт ваши отношения, причём любые: личные, дружеские или даже рабочие.

Носки и бельё

Даже если ваш мужчина — не фанат ходить за такого рода товарами, не надо на День защитника Отечества ему их дарить. Это глупо, унизительно и слишком как-то "опекающе" с вашей стороны. Если это необходимо приобрести — сходите и купите в любой другой день, а не преподносите в качестве презента.

Если вы хотите пошутить таким способом. Всевозможные "семейники с сердечком" и "стринги в виде слоника" худо-бедно можно было понять девять дней назад, в праздник всех влюблённых. Этот подарок и тогда-то не особенно бы понравился, а на мужской праздник — вообще жесть.

Стельки и тапочки

Вообще, плохая идея дарить мужчине подарок из серии "уют и покой". Велики шансы, что он подумает: "Она считает меня развалиной, которой необходимы эти ортопедические стельки". Домашние тапочки, пусть даже с супергероями... Вас самих подобный подарок сильно обрадует? Представьте, вам больше двадцати, а возлюбленный приносит чешки с куклой Барби. Что-то менее сексуальное вообще можно придумать?

Алкоголь

Ну казалось бы — что проще. Но нет, подарить бутылку коньяка/текилы и даже кальвадоса — затея мимо. Как минимум вас заподозрят в плохом вкусе (на 90% "спалитесь"). Самое неприятное, что может произойти, — мужчина подумает, что вы уверены: "Его ничего не вдохновляет, пусть хоть выпьет". Исключение составляют хорошие дорогие напитки. Или если вы знали, что он давно хотел вот это попробовать.

Картина

Тех мужчин, которые с радостью повесят себе на стену "Заек, прыгающих под кустом" условного Ивана Пупкина, вообще не принято поздравлять с этим праздником. А остальных вряд ли растрогает "такая мазня". Едва ли вы соберётесь дарить на День защитника Отечества оригинал картины, купленной по цене квартиры в центре Москвы.

Посуда

Чашки, кружки, тарелки, сковородки... Просто зачем? Даже если он одинок. У него давно это всё есть. Да и какой это подарок — кружка? Предположим, у этого мужчины вы часто ночуете и хотите с утра сказать: "Милый, а я тут твою кружку одолжила под кофе". Ну и для кого в итоге этот подарочек?

Товары из магазина приколов

Мужчины — люди довольно практичные. Поэтому вашему подарку они обрадуются, когда вы его будете вручать (чтобы вы улыбнулись) и когда будут в один прекрасный день делать уборку, выбрасывая весь этот ненужный хлам. Так что подумайте раз 500 прежде, чем вручать "Удостоверение лучшего человека", вот этот шлем, куда влезают две банки пива, и прочую ерунду.

Техника

Ваш мужчина полгода изнывал, как он хочет дрель/перфоратор/квадрокоптер. И вот вы решились — дошли до ближайшего магазина и купили более-менее приемлемый вариант. Он обрадовался и... засунул этот предмет в самый дальний угол. Дело в том, что он хотел не какую-то дрель/перфоратор/квадрокоптер, а вполне конкретной марки и с определёнными характеристиками. А теперь вы вручили подарок, и непонятно, что с ним делать, — предмет-то вроде как есть, значит, и новый уже не купишь. Да и не удобно — вы ж истерику устроите.

Исключение — если вы знали, что именно вот это он и хотел. Он при вас тыкал вот в эту модель. Так вот, только в этом случае идите именно за ней (в идеале в тот же магазин, где желаемое было замечено). Если его там нет — придумайте что-то другое. Ну не стоит, милые дамы.

Табак

Любой табак — вещь не менее интимная, чем бельё, гель для душа и так далее. Сигареты он может купить себе и сам. Если говорить о других изделиях: не факт, что вы угадаете, например, с вейпом (может не понравиться цвет/форма/устройство этого аппарата). Если сигары или сигариллы — их тоже подбирают по вкусу, крепости и миллиону других критериев. То же относится к трубкам/пепельницам (вообще рискуют залечь мёртвым грузом).

Компасы, дорогие ручки и так далее

Не стоит заходить в магазин сувениров и хватать первое, что подвернулось под руку. Скорее всего, у него нечто подобное есть — от коллег. Да и вообще, зачем, скажем, менеджеру по продажам, который любит проводить вечер пятницы перед телевизором, ваш дурацкий компас? Собственную квартиру он найдёт и так.