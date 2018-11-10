Не службы ради. Как полицейские спасают людей в свои выходные

Даже в свободное время сотрудники МВД спасают детей, бросаются в воду за стариками и рискуют жизнью ради других, хотя служебный долг от них этого не требует.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. От этих людей, напомним, зависит наша с вами безопасность. А их служба не ограничивается "5/2 по восемь часов". Ведь многие не могут пройти мимо и в свободное от работы время.

Спас 13 детей

В конце октября на Краснодарский край обрушилось сильное наводнение. Эпицентром разгула стихии стал курортный город Туапсе, где в одном из детских садиков дожидались своих родителей 90 малышей.

Папа одного из них, трёхлетнего мальчика, — инспектор ДПС, лейтенант Степан Мерзликин. Ливень обрушился на город днём, подтопления начались тогда, когда Мерзликин пошёл забирать сына. Увидев, что детсад затапливает, он вызвал спасателей. Но времени уже, как он рассказывал в интервью, не было.

Тогда Мерзликин возглавил спасательную операцию и лично вынес 13 воспитанников детсада. Сам стоял по пояс в холодной воде. Когда приехали спасатели, воды на улице было уже по пояс. Все малыши остались целы.

Спас рыбака, когда гулял с семьёй

В Псковской области майор полиции Иван Макаров спас тонущего в озере пенсионера в октябре этого года. Правоохранитель в это время гулял с маленькой дочкой на берегу, когда увидел, что пенсионер упал с лодки в воду.

Полицейский бросился следом. Он спас рыбака, который к тому моменту уже практически тонул, и буквально на плечах вытащил его.

Супруга рыбака попросила руководство регионального ГУ МВД поощрить полицейского. Макарова не только премировали, но и представили к ведомственной награде "За смелость во имя спасения".

Новогоднее чудо

Настоящим новогодним спасением для двух подростков стал полковник полиции Айдын Камбаров. 1 января он был на даче под Тольятти — отмечал Новый год. В пятом часу вечера он услышал детские крики: молили о помощи.

Школьники катались на коньках по льду Волги, и двое мальчиков, 12 и 14 лет, провалились в полынью. Мужчина подполз по тоненькому льду к полынье и спас одного из детей. Второй школьник выбрался самостоятельно.

— Камбаров с помощью палки зацепил вокруг рук ребёнка электрический удлинитель и вытащил мальчика из воды, — рассказывала позже официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчиков отогрели в бане и передали медикам. Как сообщали врачи, жизни подростков ничего уже не угрожало.

Вытащил ребёнка из строительного котлована

В январе 2017 года заместитель командира ППС Леван Мебония спешил на службу, когда услышал крики о помощи, доносившиеся со стороны стройплощадки неподалёку. Мужчина протиснулся в небольшое отверстие в заборе, которым была огорожена стройка, и увидел, что в большом заполненном водой котловане барахтается 11-летний мальчик.

Майор бросился в ледяную воду и достал ребёнка. После этого он закутал школьника в свою одежду и понёс в отдел. Там подростка переодели и отогрели.

Когда все проходили мимо

Старший лейтенант из посёлка Псебай Александр Касмынин в октябре 2016 года спас ребёнка, у которого случился приступ эпилепсии. Ребёнок лежал без сознания возле здания школы, никто из прохожих к нему не подошёл.

Сам полицейский в это время направлялся на службу. Он случайно заметил лежащего недалеко от проезжей части ребёнка и дал по тормозам. Поняв, что школьнику плохо, правоохранитель погрузил его в машину и помчался в больницу.

Ребёнка спасли. Позже, когда полицейский разговаривал с ним, ученик признался: помнит только, как выходил из школы.